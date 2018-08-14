Дональд Трамп заборонив в уряді користуватись смартфонами Huawei і ZTE

Президент США Дональд Трамп заборонив своїм указом використовувати смартфони китайських брендів в Білому домі і інших урядових установах.

Закон має діяти протягом двох років, пише PhoneArena.

Трамп побоюється, що апаратне забезпечення від китайських компаній може бути загрозою безпеки.

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Тож під забороною опинились смартфони від Huawei, ZTE, а також низка пристроїв від інших китайських виробників.

При цьому у Huawei заявили, що не згодні з заходами, спрямованими проти них і їхніх конкурентів, адже уряд США не надав доказів, щоб виправдовувало б заборону.

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