Дональд Трамп заборонив в уряді користуватись смартфонами Huawei і ZTE
Президент США Дональд Трамп заборонив своїм указом використовувати смартфони китайських брендів в Білому домі і інших урядових установах.
Закон має діяти протягом двох років, пише PhoneArena.
Трамп побоюється, що апаратне забезпечення від китайських компаній може бути загрозою безпеки.
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Тож під забороною опинились смартфони від Huawei, ZTE, а також низка пристроїв від інших китайських виробників.
При цьому у Huawei заявили, що не згодні з заходами, спрямованими проти них і їхніх конкурентів, адже уряд США не надав доказів, щоб виправдовувало б заборону.
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