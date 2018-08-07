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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Донбас" у запеклій боротьбі здолав "Гомель" на Кубку Салея-2018

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"Донбас" переміг "Гомель"
"Донбас" переміг "Гомель" / hcdonbass.com

Донецький "Донбас" у другому матчі передсезонного турніру Кубок Салея в Білорусі здобув перемогу над "Гомелем".

Основний час поєдинку завершився з рахунком 5:5, але овертайм також не виявив переможця. Все ж таки у серії булітів перемогла українська команда.

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Зазначимо, що ця перемога стала першою для словацького фахівця Юліуса Шуплера після повернення в клуб.

Нагадаємо, що у першому матчі на турнірі "Донбас" поступився "Німану" з рахунком 9:2.

"Донбас" – "Гомель" 6:5 буліти

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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