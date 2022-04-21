Олексій Данілов повідомив, що на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей воює не більше 500 найманців із Лівії та Сирії.

Важливо Путін ще 3 лютого узгодив план ліквідації Зеленського, за це відповідав Кадиров, – Данілов

За його словами, складно коментувати їх боєздатність, адже сьогодні є тільки світлини цих людей, які були знищені в Луганській області, у Попасній.

Важко сказати, які вони вояки – у нас інші кліматичні умови, та й війна, напевно, інша. Я думаю, що вони не дуже очікували на те, що вони тут побачили,

– зазначив Олексій Данілов.

На його думку, на території Донецької та Луганської областей може бути, 300, 400 або 500 сирійців та лівійців. Більше, навіть фізично, складно завести, тому що у них там так само йде війна.

"Оголювати той фронт я не знаю, наскільки вони будуть. Тим більше, що там зараз в Іранському Курдистані так само почалися бойові дії", – пояснив Данілов.

Також він підтвердив, що ЗСУ повністю знищили невеликий загін сирійських та лівійських найманців, до складу якого входило приблизно 20 – 25 осіб.

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