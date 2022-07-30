Услід за російським кораблем штурмовик Су-25 відправився 29 липня. Український воїн збив його влучним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Актуально Наші влучання дуже суттєві, – у ЗСУ похвалилися ураженими ворожими цілями на Півднім
До речі, бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з 24 лютого збили вже 29 засобів повітряного нападу противника:
- 15 літаків,
- 7 вертольотів,
- 7 безпілотників.
Дивіться відео, як палає російський штурмовик:
Останні новини про втрати росії на війні проти України
Станом на ранок 30 липня російська армія втратила в Україні 40 670 солдатів. Втрати у техніці становлять:
- танків – 1 759 (+10 за минулу добу) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 995 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,
- РСЗВ / MLRS – 258 одиниць,
- засоби ППО – 117 одиниць,
- літаків – 222 одиниць,
- гелікоптерів – 190 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці,
- крилаті ракети – 174 одиниці,
- кораблі /катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць,
- спеціальна техніка – 78 (+1) одиниць.
За минулу добу найбільше бійців і техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку. Там зараз тривають найактивніші бої. Окупанти намагалися штурмувати одразу кілька населених пунктів, але, на щастя, успіху так і не зазнали.
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