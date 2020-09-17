Сотні садків, шкіл і стадіонів, а також тисячі кілометрів доріг будуть побудовані та відремонтовані до кінця року за програмою "Велике будівництво".

Про те, як працює інфраструктурна програма в Донецькій області розповів у Facebook Юрій Голик.

Він опублікував фото і відео реконструкції дитячих садків в місті Бахмут.

У Селидовому фактично заново відбудовують стадіон "Шахтар". Ще один сучасний стадіон незабаром з'явиться в Слов'янську.

Тим часом на дорогах триває плановий ремонт. Зокрема, зараз активно відновлюють трасу Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка.

Раніше Юрій Голик представив статистику витрачання коштів Дорожнього фонду обласними державними адміністраціями. Виявилося, що лідерами по дорожньому будівництву є Дніпропетровська, Харківська та Вінницька ОДА, а також Київ. Донецька обладміністрація станом на 1 вересня використала близько 40% від виділених коштів.