Олег Крот та Юрій Лазебніков – засновники громадської організації "Фундація Течія" та міжнародного технологічного холдингу TECHIIA. Вони подарували Центру дитячої нейрохірургії у Харкові обладнання, яке може врятувати безліч життів.

Один з апаратів, наприклад, допоможе робити складні операції на головному та спинному мозку навіть немовлятам. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Гроші замість "пакунку малюка": ООН проти, у Раді хочуть скасувати це рішення

Високотехнічний "ніж"

"Фундація Течія" також подарувала центру електрокоагулятор – високотехнічний "ніж", який під час розрізу спалює судини та перешкоджає кровотечі. Це обладнання вже використовували у центрі під час 20 операції.

Вона дозволяє працювати в дуже інтимних функціональних точках нервової системи, в стовбурі, в спинному мозку, в корі, в підкіркових ядрах. Максимально безпечно для функцій організму,

– керівник Центру дитячої нейрохірургії зазначив Олександр Духовський.

Медобладнання на 5 мільйонів

Громадську організацію, що опікується дитячими лікарнями, заснували Олег Крот та Юрій Лазебніков. З початку 2018 року керуючі партнери холдингу TECHIIA допомогли медзакладам отримати обладнання на майже 5 мільйонів гривень. Медапаратура для Харкова коштувала 750 тисяч гривень.

"Якщо ви хочете жити серед людей, які посміхаються, серед дітей, які здорові – ви повинні щось зробити для цього. У нас є план до кінця року, який передбачає в 4-у кварталі ще постачання обладнання в Кіровоградську обласну, в опіковий центр", – наголосив співзасновник Олег Крот.

Фахівці харківського Центру щороку консультують понад 5 тисяч дітей з різних областей. Ще 2 тисячі маленьких українців – лікують.