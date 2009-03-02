Допомога AIG

Американському страховому гіганту AIG допоможуть.

Рада директорів ухвалила план порятунку компанії від банкрутства, в рамках якого передбачається чергова порція фінансової допомоги від уряду США. За попередньою інформацією, Міністерство фінансів погодилось викупити частину привілейованих акцій AIG на 30 млрд. дол., хоча раніше на переговорах між сторонами фігурувала сума у 60 млрд. Зазначимо, з осені минулого року AIG отримала від уряду 3 позики на загальну суму 150 млрд. дол. Державна участь в акціонерному капіталі компанії зросла до 80%, що фактично зробило American International Group державною структурою. Однак, зобов’язання страховика перед державою не вичерпались. AIG протягом 2 місяців потрібно погасити борг у 37 млрд. дол.