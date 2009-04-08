Допомога автопрому

Автовиробники у Великій Британії отримають допомогу.

Європейський Інвестиційний Банк погодився позичити 340 млн. фунтів стерлінгів Jaguar Land Rover, а також 370 млн. Nissan - їх мають порівну розділити між заводами компанії у британському місті Сандерленд та в Іспанії. Умовами отримання коштів від Європейського інвестиційного банку є розвиток "зелених" технологій, а також державні гарантії повернення коштів. Повідомляє ВВС.Британський автопром сильно постраждав від глобальної фінансово-економічної кризи. У березні продажі автомобілів в Об'єднаному Королівстві впали на 30 з половиною % порівняно з аналогічним періодом торік. Багато автовиробників перейшли на неповний робочий день і скоротили заробітну плату своїм працівникам. Як пише видання the Guardian, Jaguar Land Rover заморозив виплату зарплати і перейшов на чотириденний робочий тиждень, щоб уникнути скорочень штату. Nissan звільнив 1 200 працівників на заводі у Сандерленді, Toyota зменшила зарплату на 10%, а Honda призупинила виробництво у Свіндоні на 4 місяці.