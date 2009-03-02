Допомога Opel

Opel веде переговори з урядом про допомогу.

Німецький автовиробник, який належить американській компанії General Motors, просить у німецького Міністерство економіки 3 млрд. 300 млн. євро. Ці кошти потрібні Opel, щоб уникнути закриття підприємств і звільнень. Повідомляє ВВС. При цьому, міністр економіки Карл-Теодор цу Гуттенберг зазначив, що його відомство не спішить приймати рішення про допомогу Opel. Міністерство спочатку проведе детальний аналіз ситуації, оскільки мова йде про кошти платників податків. Нагадаємо, минулого тижня корпорація General Motors запропонувала Opel стати незалежною компанією. Однак такий крок вимагає додаткових коштів, які GM зараз надати не може. Американський автовиробник зосереджений на виході з кризи. Він згортає свій бізнес у Європі з метою економії коштів. Цікаво, що цього року з місця світового лідера за продажами автомобілів General Motors витіснила Toyota.