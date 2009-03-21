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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Допомога від Мінфіну

12:29, 21 березня 2009 217

Допомоги від уряду США дочекались і виробники автокомплектуючих.

Міністерство фінансів заявило про готовність відкрити кредитну лінію обсягом 5 млрд. дол. для компаній-постачальників деталей та комплектуючих для автомобілів. В уряді сподіваються, що допомога постачальникам пришвидшить тривалий процес реструктуризації автомобільної промисловості Сполучених Штатів. Щоправда, аби отримати державні кошти, компаніям доведеться представити гарантії їх повернення.Нагадаємо, запит на екстрені кредити постачальники автомобільних комплектуючих надіслали урядовцям ще у лютому. Компанії відзначили різке падіння продажів своєї продукції насамперед великій Детройтській трійці і попередили про можливі дефолти, що призведуть до звільнення мільйонів осіб, задіяних в галузі. Щоправда, в лютневому запиті постачальники просили в уряду не 5 млрд. дол., а 25,5 млрд. дол.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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