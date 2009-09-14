Єдине, що треба берегти - це молодість.

Юний, повний сил та дуже красивий. Доріан Грей ще нічого не знає про світ спокуси, грошей та слави. А коли дізнається - втрачає голову і б’ється об заклад з лордом Уолтоном. Відтепер обличчя Грея залишатиметься таким як є, а старіти за нього буде художній портрет, та лише за умови, що це зображення ніхто й ніколи не побачить.Картина є черговою спробою екранізації класичного твору Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея". Творці фільму вирішили витягнути назовні внутрішні переживання головного героя та надати інший відтінок завершенню цієї історії. На головну роль запросили 28-річного англійського актора Бена Барнса. Режисер фільму - Олівер Паркер. Колін Ферт у ролі лорда Генрі Оттона, а також Фіона Шоу, Рейчел Херд-Вуд та Ребекка Холл. Світова прем’єра стрічки відбувалася у магічний день цього року - 9.09.09. В українських кінотеатрах фільм "Доріан Грей" з’явиться незабаром.