Дорога боротьба
18:41, 6 квітня 2009 243
На боротьбу з фінансовою кризою Японія витратить 2% річного ВВП.
Як повідомив міністр фінансів Країни сонця, що сходить, Каору Іосано, уряд підготував вже третій пакет для боротьби з кризою в державі. Його вартість - 100 млрд. дол. Останній проект за кошторисом випереджає попередні, очікується, що витрати передбачать в державному бюджеті на поточний фінансовий рік вже 10 квітня.Зазначимо, про нову програму стимулювання найбільшої в Азії економіки стало відомо ще наприкінці березня, однак тоді не називали суму, необхідну для її реалізації. 100 млрд. планують спрямувати на виплати звільненим працівникам та збільшення кредитування малих і середніх компаній.
Джерело: 24 Канал
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