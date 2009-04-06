Дорога боротьба

На боротьбу з фінансовою кризою Японія витратить 2% річного ВВП.

Як повідомив міністр фінансів Країни сонця, що сходить, Каору Іосано, уряд підготував вже третій пакет для боротьби з кризою в державі. Його вартість - 100 млрд. дол. Останній проект за кошторисом випереджає попередні, очікується, що витрати передбачать в державному бюджеті на поточний фінансовий рік вже 10 квітня.Зазначимо, про нову програму стимулювання найбільшої в Азії економіки стало відомо ще наприкінці березня, однак тоді не називали суму, необхідну для її реалізації. 100 млрд. планують спрямувати на виплати звільненим працівникам та збільшення кредитування малих і середніх компаній.