18:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Дорога в пекло"

17:31, 25 березня 2009 206

План Обами з порятунку економіки - "дорога в пекло".

З такою заявою у Європейському парламенті виступив прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек. Він наголосив, що проект відновлення американської економіки, представлений Бараком Обамою, підірве стабільність глобального фінансового ринку. Мірек Тополанек (прем'єр-міністр Чехії): "Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер говорить про довгострокові дії, і нас це дуже непокоїть. Він говорить про тривалу кампанію підтримки економіки. Але усі ці кроки, їхнє поєднання і тривалість - це дорога в пекло. Нам потрібно повернутися назад в історію і взяти там деякі уроки. Найбільшим успіхом Європи є те, що вона не пішла цим шляхом."Зазначимо, президент США пропонує підвищити ліквідність банків, збільшити кредитування та створити нові робочі місця. Для цього він пропонує країні бюджет обсягом більш ніж 3,5 трлн. доларів. Він передбачає величезні інвестиції, які на думку Барака Обами, створять фундамент довгострокового економічного розвитку США. Втім, такий план дій вже має багато критиків, які називають його найбільш безвідповідальним в історії, адже він передбачає надмірне збільшення державних видатків та податків. За розрахунками Конгресу США, реалізація проекту збільшить дефіцит американського бюджету до більш ніж 9 трлн. дол. протягом лише десяти років.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1330
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1233
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук