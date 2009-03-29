План Обами з порятунку економіки - "дорога в пекло".

З такою заявою у Європейському парламенті виступив прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек. Він наголосив, що проект відновлення американської економіки, представлений Бараком Обамою, підірве стабільність глобального фінансового ринку.Мірек Тополанек (прем'єр-міністр Чехії):"Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер говорить про довгострокові дії, і нас це дуже непокоїть. Він говорить про тривалу кампанію підтримки економіки. Але усі ці кроки, їхнє поєднання і тривалість - це дорога в пекло. Нам потрібно повернутися назад в історію і взяти там деякі уроки. Найбільшим успіхом Європи є те, що вона не пішла цим шляхом."Зазначимо, президент США пропонує підвищити ліквідність банків, збільшити кредитування та створити нові робочі місця. Для цього він пропонує країні бюджет обсягом більш ніж 3,5 трлн. доларів. Він передбачає величезні інвестиції, які на думку Барака Обами, створять фундамент довгострокового економічного розвитку США.Втім, такий план дій вже має багато критиків, які називають його найбільш безвідповідальним в історії, адже він передбачає надмірне збільшення державних видатків та податків. За розрахунками Конгресу США, реалізація проекту збільшить дефіцит американського бюджету до більш ніж 9 трлн. дол. протягом лише десяти років.