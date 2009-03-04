Дорогі феросплави

Українські металурги вимагають від виробників феросплавів знизити вартість своєї продукції на українському ринку.

Якщо цього не станеться, вони збільшать обсяги ввезення сировини з-за кордону, повідомляє УкрРудПром. Також металурги звинувачують виробників феросплавів у змові і штучному завищенні цін, та хочуть, аби це питання розслідував Антимонопольний комітет. Зауважимо, наразі вітчизняні феросплави коштують на більш як 10% дорожче за імпортні. Натомість представники звинуваченої сторони називають внутрішньоукраїнську ціну феросплавів ринковою, а її розмір пояснюють завищеною вартістю електроенергії і несвоєчасним відшкодуванням державою Податку на додану вартість. Тож якщо влада зробить крок назустріч феросплавникам, вони знизять ціни. Очікується, що нові цінові пропозиції оприлюднять у квітні-травні.