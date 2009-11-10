Дорогі гроші

Вартість позик для банків може зрости.

Вартість фінансування для банків у світі може суттєво подорожчати, що матиме негативний вплив на прибутковість фінустанов. А це, в свою чергу, змусить фінустанови підвищувати відсоткові ставки за вже виданими кредитами, - пише Financial Times посилаючись на дослідження рейтингового агентства Moody's. В результаті, може відбутися уповільнення відновлення економік країн, - прогнозують аналітики.За даними дослідження, у наступні три роки банківська система має рефінансувати короткострокові борги на загальну суму 7 трлн. дол. З цієї суми 2 трлн. дол. припадає на банки Сполучених Штатів та Великої Британії. Через гостру необхідність у коштах, Moody's очікує, що позики для фінустанов зрештою подорожчають на 7 відсоткових пунктів.