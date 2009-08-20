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      Дорогі міста

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      Швейцарський банк UBS назвав найдорожчі міста світу.

      Експерти фінустанови порівняли ціни на 122 найменування товарів та послуг в 73 містах світу. Вони прийшли до висновку, що найдорожче жити у Європі, а саме - в Осло, Копенгагені та Цюріху. Після них у рейтингу ідуть Женева, Токіо і Нью-Йорк. У цих містах ціни на товари та послуги в середньому на 20% вищі, ніж в інших західних країнах. Зазначимо, таке дослідження швейцарський банк проводить кожні 3 роки з 1971 року.Окрім UBS, рівень цін у провідних містах світу дослідила консалтингова компанія William Mercer. Її дані виявилися дещо іншими. Найдорожчим містом компанія назвала Токіо, на 2 місці - ще один японський мегаполіс Осака, а закриває трійку лідерів Москва, яку UBS у своєму рейтингу поставив аж на 56 позицію.Цікаво, що життя в більшості європейських міст сильно подешевшало. Наприклад, Варшава опустилася з 78 на 113 місце, а Будапешт - з 61 на 108. Американські, китайські та японські міста, навпаки, займають вищі позиції. Наприклад, Нью-Йорк ввійшов в першу десятку, тоді як минулого року перебував на 22 місці. А Пекін з 20 позиції піднявся на 9.
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      Новини за 20 серпня 2009
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