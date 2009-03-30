Дорогі президенти

Financial Times порівняв зарплати світових лідерів.

Обама коштує американським платникам податків в 4,5 рази дорожче, ніж російським - Мєдвєдєв. Financial Times вирішив заглянути у гаманці лідерів іноземних держав і порівняти їхні оклади з обов'язками, які їм відведені на керівній посаді. Впевнено очолює цей рейтинг президент Сполучених Штатів.Згідно з даними, які наводить видання, за рік праці у Білому домі Барак Обама отримає ледь не 300 тисяч євро або 400 тисяч у доларовому еквіваленті. Його попередник Джордж Буш, до слова, отримував стільки ж. Зійшовши на посаду президента США, Обама відразу взявся реалізовувати свою антикризову програму і вже у перший день президентства "заморозив" зарплату високопосадовцям Білого дому. У Європі конкуренцію американському лідеру може скласти, як виявляється, Браян Коуен. Прем'єр-міністр Ірландії, яка до світової фінансової недуги демонструвала стрімкий економічний ріст, заробляє не набагато менше - 257 тисяч євро на рік.Зазначимо, що зарплата попереднього голови ірландського уряду була на 10% вищою - 310 тисяч. Трохи скромніші у цьому плані президент Франції та канцлер Німеччини. Ніколя Саркозі та Ангела Меркель щороку заробляють 240 і 228 тисяч євро відповідно. Британський прем'єр Гордон Браун зовсім трішки не дотягує до круглої суми - 199 тисяч у євровалюті. Геть бідним на тлі своїх європейських колег виглядає російський глава. Річний президентський оклад Дмітрія Мєдвєдєва складає близько 67 тисяч євро. Зазначимо при цьому, що ВВП до прикладу США більш ніж вдесятеро перевищує розмір економіки Росії.