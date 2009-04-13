Дорогі цигарки

Цигарки таки подорожчають.

У понеділок, 13 квітня Президент Віктор Ющенко підписав закон, яким акцизний збір на тютюнові вироби зросте удвічі. На цигарки без фільтру - з 25 до 50 гривень на тисячу цигарок, а з фільтром - із 47 до 100 гривень. Відповідно, пачка подорожчає на 50 копійок - гривню. Нові акцизи запроваджуються 1 травня. Як уже повідомлялося, ухвалення згаданого закону викликало палкі дискусії між виробниками тютюнових виробів і чиновниками.На думку перших, подорожчання цигарок призведе до зростання обсягів контрабанди із сусідніх країн, передусім, Молдови та Росії. І бюджет недоотримає мільйони гривень. У свою чергу, податківці та урядовці завдяки підвищенню акцизів сподіваються тільки у цьому році зібрати додатково близько мільярда гривень. І запевняють, що контрабанда не зросте - адже сусіди теж мають намір переглянути ставки зборів у бік зростання.