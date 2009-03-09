Дорогий квиток

Їздити залізницею стане дорожче.

Віднині ціна квитів зросте в середньому на 5-7 відсотків. За інформацією "Укрзалізниці", вартість проїзду збільшиться в плацкартному вагоні на майже 2 гривні, у купейному – на 4,25. А за квиток у вагоні "СВ" доведеться викласти на 20 гривень більше.Втім, залізничники попереджають, це не останнє подорожчання - наступного слід чекати вже у червні. Варто зазначити, що міністр транспорту Йосип Вінський не одноразово говорив про необхідність підвищення тарифів та суттєві збитки від пасажирський перевезень. Лише минулого року за 9 місяців вони склали півтора мільярда гривень.