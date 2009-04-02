Дорогий тютюн

Цигарки подорожчають після запровадження нових акцизів.

Підвищення акцизу на цигарки не призведе до зростання обсягів контрабанди із Росії та Молдови - запевняють прихильники запровадження нових зборів. Як уже повідомлялося, днями Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби. І вже з 1 травня вартість однієї пачки цигарок у роздрібі зросте в середньому на 20-30%.Наталія Королевська (голова Комітету ВР з питань промполітики та підприємництва): "Сьогодні великий потік контрабанди йде з України в європейські країни і ми є постачальниками контрабандної продукції. Збільшивши податки ми самі зменшимо контрабанду, а те що збільшиться до нас контрабанда, так це неможливо, тому що Росія теж збільшує ці ставки".Малоймовірним виглядає також масове нелегальне виробництво цигарок в Україні. Податківці кажуть, що галузь жорстко контролюється, і основні гравців ринку викликають довіру.Олександр Буханевич (перший заступник голови ДПА): "Всі ці компанії є публічними, з іноземним капіталом, вони працюють прозоро і не мають проблем з податковою , тому негативних перспектив що ці компанії підуть у тінь немає".Зауважимо, з вимогою ветувати закон про зростання тютюнових акцизів, до Президента вже звернувся союз промисловців і підприємців. Головний агрумент бізнесменів - збори потрібно підвищувати поступово. Інакше, позитивного ефекту годі й чекати.