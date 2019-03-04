Дорослим теж потрібні казки: еротичні картини від львівської художниці
Львівська мисткиня Лідія Матвієнко презентувала кілька спокусливих картин з циклу "Казки для дорослих". Вона переконана, що дорослим вони не менш потрібні, ніж дітям. Хіба трохи іншого характеру.
Як зазначає Матвієнко в описі проекту, її казки – це суміш емоцій, почуттів, фантазій, еротики, любові та лібідо в однакових чи різних пропорціях.
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"І нехай кожен знайде себе тут сам, затамує подих, згадає ейфорійний стан, посміхнеться, впізнає свою маску, відголоски минулого чи невтілену досі фантазію", – гооворить художниця.
Джерело: 24 Канал
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