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      Дорослим теж потрібні казки: еротичні картини від львівської художниці

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      Картина Лідії Матвієнко "Випий душу, запий водою"
      Картина Лідії Матвієнко "Випий душу, запий водою" / Facebook // Лідія Матвієнко

      Львівська мисткиня Лідія Матвієнко презентувала кілька спокусливих картин з циклу "Казки для дорослих". Вона переконана, що дорослим вони не менш потрібні, ніж дітям. Хіба трохи іншого характеру.

      Як зазначає Матвієнко в описі проекту, її казки – це суміш емоцій, почуттів, фантазій, еротики, любові та лібідо в однакових чи різних пропорціях. 

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      "І нехай кожен знайде себе тут сам, затамує подих, згадає ейфорійний стан, посміхнеться, впізнає свою маску, відголоски минулого чи невтілену досі фантазію", – гооворить художниця. 


      Лідія Матвієнко "Полюбовники"
       

      Лідія Матвієнко "Я розпізнаю тебе"
       

      Лідія Матвієнко "Нечемна принцеса"
       

      Лідія Матвієнко "Хороша дівчинка" / "Gooood girl"
       

      Лідія Матвієнко "Ох вже ці очі"
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      Теги: Новини України Мистецтво Новини Львова Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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