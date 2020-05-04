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      Шалений дощ у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях – фото, відео

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      Дощ у Києві сьогодні, 4 травня 2020 – відео, фото затоплених вулиць
      Злива у Києві / Колаж 24 каналу

      4 травня у Києві випав потужний дощ, який супроводжувався грозою. В результаті, частину вулиць затопило.

      Через потужну зливу машини тепер змушені фактично перепливати вулиці Києва. Про це повідомляє 24 канал.

      До слова Прогноз погоди на 5 травня: у західних областях дощитиме, на решті територій – грози

      На відео помітно, що деякі автівки через "потоп" їдуть навіть тротуарами.  

      Дивіться відео наслідків зливи у Києві: 

      Сильний дощ випав, зокрема в Шевченківському і Солом'янському районах Києва. Кілька районів також засипало градом.

      град
      У Києві випав град / Колаж 24 каналу

      Окрім цього, dtp.kiev.ua повідомляє, що на станції "Героїв Дніпра" затопило торгівельно-розважальний центр "Оазис".

      У столичній держадміністрації вже прокоментували ситуацію, що склалася на деяких вулицях Києва. За їхніми словами, біля проблемних ділянок ще до початку зливичергувала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу станції метро "Лівобережна".

      А "Київавтодорі" запевняють, що напередодні очищали зливостоки від бруду та наголошують: "Дорожники і зараз продовжують таку роботу, адже шквальний вітер зриває листя, яке разом із сміттям закриває решітки зливостоків", - йдеться у повідомленні".

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні
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