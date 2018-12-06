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      Дослідження показали смертельну небезпеку неправильного сну

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      Дослідження показали смертельну небезпеку неправильного сну

      Дорослі люди, які сплять більше, ніж 6–8 годин на добу, мають більший ризик серцево-судинних захворювань і смерті.

      Про це повідомляє CNN з посиланням на на глобальне дослідження, опубліковане  The European Heart Journal.

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      Проаналізувавши дані з 21 країни дослідницька група на чолі з китайським ученим Чуансі Ваном виявила, що люди віком від 35 до 70 років, які сплять більше рекомендованої верхньої межі 8 годин, збільшують ризик інсульту, серцевої недостатності і навіть смерті.

      via GIPHY

      Серед тих, хто спить понад 10 годин, цей ризик зростає на 41%, твердять дослідники. Ризики збільшує і дрімання вдень, вважають фахівці, але це не стосується тих, нічний сон яких менший за 6 годин, бо у таких людей "денний сон ніби компенсує відсутність сну вночі та пом’якшує ризики".

      не можна спти довго
      Доросла людина не повина спати довше 8 годин 

      Попередні дослідження на цю тему проводилися переважно в Північній Америці, Європі та Японії. Нове дослідження дає глобальну картину.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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