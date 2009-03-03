Дослідження сну

Не завжди випадає нагода вдосталь виспатися, однак австралійські науковці стверджують, що це має дуже важливе значення для нашого здоров'я.

Група вчених Зеленого континенту досліджує, чи брак сну може спричинити такі захворювання, як діабет та розлади серцево-судинної системи.Сьогодні багато людей намагаються знаходити час у своєму щільному графіку справ для нормального нічного відпочинку. Однак, як виявилось, це дозволить не лише позбутися стану хронічної втоми та дратівливості, але й запобігти серйозним проблемам зі здоров'ям. Принаймні в цьому переконаний Петер Лью, професор Інституту Вулкока в Сіднеї.Він разом з колегами вивчає, як нестача сну впливає на здоров'я людини у довгостроковій перспективі. Вчені прагнуть також з'ясувати, чи додаткові кілька годин солодкого сну зранку на вік-енді можуть компенсувати брак відпочинку у будні дні.Петер Лью (професор Інституту Вулкока): "В нас є підстави припускати, що нестача сну впродовж тижня може нашкодити вам, вона може збільшити ризик розвитку діабету, ожиріння чи хвороб серця".Студент Еш Лакмен бере участь в дослідженні. У той час, як він спить у контрольованому середовищі, за ним слідкують через камери пошуковці.Еш Лакмен (учасник експерименту): "Протягом тижня я переважно лягаю не раніше десь пів першої - першої ночі, через роботу, а ще я багато займаюся спортом, тому повертаюсь пізно".Результати дослідів, які проводять на двадцятирічному хлопцеві, дозволять винести остаточний вердикт.Петер Лью (професор Інституту Вулкока): "Якщо ваш організм підказує, що вам потрібен додатковий сон, це може означати, що саме цей відпочинок захистить вас від діабету, серцевих захворювань та ризику ожиріння".Однак Еш Лакмен - не єдиний піддослідний. Протягом випробувань науковці відслідковуватимуть функції мозку та перевірятимуть рефлекси на групі з 12 добровольців. Після завершення цього пілотного дослідження вчені розраховують набрати більше людей, які хронічно недосипають, для більш широкого дослідження.