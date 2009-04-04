Доставка вантажів

Вантажі для американських військових в Афганістані доставлятимуть через Узбекистан.

Сполучені Штати підписали з Узбекистаном угоду про транзит вантажів для матеріального забезпечення військової операції в Афганістані. Про це повідомили у Пентагоні. Угода передбачає постачання через територію Узбекистану продовольства, медикаментів і будівельних матеріалів для потреб американського контингенту. Зазначимо, США мають намір збільшити чисельність своїх військ в Афганістані з 38 тис. до 68 тис. вояків. Крім того, у гарячій точці перебувають ще понад 32 тис. військових з інших держав коаліції. Раніше для доставки вантажів до Афганістану США використовували авіабазу, розташовану в киргизькому аеропорту Манас. Проте на початку лютого киргизький лідер Курманбек Бакієв оголосив про закриття бази впродовж півроку.