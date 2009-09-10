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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Дострокові вибори

      Фінансові ринки 218

      Парламентських виборів у жовтні у Чехії не буде.

      Конституційний суд країни скасував закон, який скорочує термін повноважень чинного складу парламенту. Цей документ ухвалили навесні після відставки прем’єр-міністра Мірека Тополанека.Саме на основі цього закону і були призначені дострокові парламентські вибори на 9-10 жовтня. Представники найбільших фракцій заявляють, що мають намір ухвалити нові поправки, які дали б можливість провести вибори ще до кінці цього року. Експерти схиляються до думки, що голосування, найімовірніше, відбудеться у листопаді.
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      Новини за 10 вересня 2009
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