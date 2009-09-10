Дострокові вибори

Парламентських виборів у жовтні у Чехії не буде.

Конституційний суд країни скасував закон, який скорочує термін повноважень чинного складу парламенту. Цей документ ухвалили навесні після відставки прем’єр-міністра Мірека Тополанека.Саме на основі цього закону і були призначені дострокові парламентські вибори на 9-10 жовтня. Представники найбільших фракцій заявляють, що мають намір ухвалити нові поправки, які дали б можливість провести вибори ще до кінці цього року. Експерти схиляються до думки, що голосування, найімовірніше, відбудеться у листопаді.