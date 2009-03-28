У Чехії відбудуться дострокові вибори.

Лідери найбільших партій країни домовилися провести дочасні вибори до парламенту після відставки уряду Мірека Тополанека цього тижня. Як інформує агентство "Ройтерс", лідер опозиційних соціал-демократів Їржі Парубек заявив, що вибори відбудуться у жовтні. Інших деталей політик не повідомив.Згідно з чеським законодавством, наступні вибори мали б відбутися влітку 2010 року. Політична ситуація у Чехії останнім часом загострилася. 24 березня нижня палата парламенту висловила вотум недовіри уряду. Підставою для такого кроку стало невдоволення депутатів антикризовим курсом чинного кабміну. Прем’єр Мірек Тополанек у четвер подав прохання про відставку, яке уже прийняв чеський президент Вацлав Клаус.