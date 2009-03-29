Дострокові вибори

Чорногорія достроково обирає новий парламент.

У цій невеличкій колишній югославській республіці з населенням близько 650 тисяч мешканців сьогодні проходять дочасні парламентські вибори. Позачергове голосування ініціювала правляча коаліція на чолі з Демократичною партією соціалістів. Коаліція, сформована навколо партії прем'єр-міністра Міло Джукановіча, у цих виборчих перегонах є відтак головним фаворитом.Вона може розраховувати на більш ніж 50% голосів. За словами Джукановіча, приводом до проведення виборів стало його бажання отримати від населення мандат на реформи, які приведуть Чорногорію до Євросоюзу і НАТО. Наступні парламентські вибори повинні були пройти у країні наприкінці року. На думку ж аналітиків, дочасні вибори були оголошені з тієї причини, що Міло Джукановіч, який вже 20 років перебуває при владі, хоче продовжити свій мандат до того, як Чорногорія відчує на собі наслідки світової економічної кризи.