Доступні кредити 5-7-9% видаватимуть приватні банки: що про це відомо

Фонд розвитку підприємництва, що є фактичним виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", готовий підписати договори з 5 приватними банками. Саме Фонд уповноважений долучати банки до програми та підписувати з ними відповідні угоди, а не Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. У відомстві, таким чином, прокоментували заяву глави правління Райффайзен Банк Аваль Олександра Писарука, щодо того, що банк хотів долучитися до програми, але не отримав проєкту договору з урядом.

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За даними Мінфіну, заява Писарука некоректна, оскільки рішення щодо долучення банків приймає Фонд, а не уряд.

Директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев запевнив, що умови участі однакові для усіх банків, а інформація про них викладена у "Порядку надання фінансової державної підтримки", що був затверджений постановою Кабміну.

За словами Гашева, робота щодо підписання договору на участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з представниками Райффайзен Банк Аваль проводиться з 29 січня 2020 року. У відомстві також зауважили, що від банку не надходило додаткових запитань чи коментарів щодо додаткових роз'яснень.

Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9%"

Наприкінці січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що вже з 1 лютого ті українці, які хочуть розпочати власну справу, нарешті отримають "дешевий нормальний ресурс". Так він анонсував майбутній старт програми державного кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Її мета – компенсація за рахунок держбюджету високих кредитних ставок для мікро- та малого підприємництва.

Постанову, що ця програма стартує 1 лютого, у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

Кредит під 5% річних видаватимуть, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і створено буде щонайменше два робочих місця.

річних видаватимуть, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і створено буде щонайменше два робочих місця. Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;

– виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%; Під 9% річних – виторг має до 50 мільйонів гривень.

Кредити видаватимуть як юрособам-початківцям, так і з досвідом роботи. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.

Уряд має намір фінансувати будь-яку сферу діяльності, зокрема:

енергетику,

освіту,

охорону здоров'я,

транспорт,

виробництво,

спорт,

розваги,

інші послуги.

У Кабміні розраховують охопити доступними кредитами 50 тисяч підприємців в перший рік дії програми. На компенсацію передбачено 2 мільярди гривень в 2020 році.



Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал