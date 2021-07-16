Так, у всьому світі функціонує понад 3000 брендових магазинів Samsung Experience Store, що демонструють та наголошують на цінностях компанії. А впродовж найближчих кількох місяців п’ять таких нових магазинів відкривається в Україні.

Чим можуть здивувати брендові магазини Samsung

Samsung Experience Store – це значно більше, ніж просто місце для демонстрації та продажу продуктів компанії Samsung. Тут потенційні покупці отримають неповторний користувацький досвід, взаємодіючи із новими ґаджетами. Головна мета – надати більше інформації про пристрій та зробити сам процес купівлі максимально простим та комфортним.

Брендові магазини Samsung облаштовані в екологічному форматі, це позначиться на інтер’єрі, пакуванні і навіть на формі персоналу – все з турботою про довкілля. Екологічно-орієнтовані магазини Samsung – не новинка для компанії, а вже відпрацьований проєкт. Лише в Україні функціонує більше ніж 20 магазинів Samsung Experience Store, облаштованих в екологічному стилі.

У травні вони з’явилися ще в кількох великих містах:

Харкові – ТРЦ "Нікольський" ;

; Одесі – ТРЦ "Рив’єра" ;

; Дніпрі – "Караван" .

. Києві – ТРЦ "Блокбастер";

Очікується відкриття ще в одному великому місті:

Чернігові – ТРЦ "Голлівуд";

Загалом заплановано, що загальна кількість Samsung Experience Store в Україні становитиме понад 30 магазинів.

Екологічність Samsung Experience Stores

Нові брендові магазини Samsung побудовані з урахуванням низки заходів, які зменшують кількість відходів та стимулюють ощадне й відповідальне ставлення до ресурсів.

Дизайн магазинів

Товари у магазинах представлені так, щоб краще виділити їх особливості та переваги. Для цього застосовуються спеціальні набори з модульною конструкцією, яку можна застосовувати для різних пристроїв. Крім того, такі модульні комплекти виготовляються з використанням вторинної сировини.

Увагу до деталей можна помітити у кожному елементі дизайну інтер'єрів. Важливим моментом є те, що компанія відмовилася від використання пластику, мінімізувавши його кількість в інтер'єрі. Натомість акцент спрямований на деталях із каменю, металу й дерева, що додає інтер'єру унікальності та преміальності.

Персонал та пакування

Не забули навіть про уніформу для персоналу, яка виготовляється з органічної бавовни, і це не просто так, адже її виготовлення потребує на 90% менше прісної води та на 60% менше електроенергії, порівнюючи зі звичайною бавовною.

Користувач відчує турботу про довкілля навіть у такій незначній, однак важливій деталі, як пакування. Купуючи інноваційні пристрої Samsung, щасливі власники отримають їх у екологічному пакеті, виготовленому з екоматеріалів. А щодо питання утилізації, то Samsung і цьому аспекту приділила чимало уваги:

лаконічне маркування спрощує сортування;

друк соєвими чорнилами не заважає переробці.

Чому варто відвідати Samsung Experience Stores

Компанія прагне виправдати довіру покупців, саме тому відвідувачі брендових магазинів отримають низку переваг та чимало приємних бонусів.

Наприклад, лише відвідавши Samsung Experience Stores ви можете ознайомитися з найширшим асортиментом продукції у максимальному розмаїтті кольорів. Це стосується і аксесуарів, саме тут ви знайдете той продукт, який відповідає вашим смакам та уподобанням. Це місце зустрічі технологій та нового досвіду використання гаджетів. Все, що ви знайдете у магазині можна протестувати, приміряти чохол до смартфона, послухати музику в новеньких Galaxy Buds Pro чи виміряти пульс з Galaxy Watch 3.

До речі! При купівлі смартфонів, планшетів та носимих ґаджетів ви гарантовано отримаєте додатковий та безкоштовний рік гарантійного обслуговування. При цьому неважливо, чи є брендовий магазин у вашому місті: просто оберіть потрібний пристрій в онлайн-магазині SES, та отримайте товар у будь-якому куточку країни.

Ексклюзивною фішкою Samsung Experience Stores є тест-драйв пристроїв із гнучким екраном Galaxy Z Fold2 та Galaxy Z Flip. Безумовно, ці смартфони є ефективними, революційними і мають надійний захист, однак тепер, ви можете переконатися в цьому самостійно, спробувавши їх у щоденному житті перед покупкою.

Samsung Experience Stores пропонують ексклюзивний тест-драйв моделей Galaxy Z Fold2 та Galaxy Z Flip

Як працює тест-драйв та лізинг в Samsung Experience Stores

У рамках 14 днів ви зможете користуватися інноваційними Galaxy Z Fold2 чи Galaxy Z Flip і на власному досвіді переконатися в їхніх перевагах. Що ж до прихильників найпотужніших преміальних смартфонів, то для них доступна послуга лізингу, що дає змогу придбати найновіший флагман всього за 50% від його вартості.