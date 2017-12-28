Дотепне колективне привітання від українських політиків: Дуже багато балаболів
20:48, 28 грудня 321 Читать новость на русском
Громадський рух "Чесно" пофантазував та створив колективне привітання для українців від політиків.
Відео опублікували на Facebook.
Користувачів дуже потішила така підбірка – її називають дуже точною.
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Новорічне привітання від політиків
Джерело: 24 Канал
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