Дотепне колективне привітання від українських політиків: Дуже багато балаболів

Громадський рух "Чесно" пофантазував та створив колективне привітання для українців від політиків.

Відео опублікували на Facebook.

Користувачів дуже потішила така підбірка – її називають дуже точною.

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Новорічне привітання від політиків