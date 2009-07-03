Довга дорога додому

Українці з "Марафону" після 1,5 місяця полону повернуться додому.

Український екіпаж судна "Марафон", яке півтора місяця пробуло у полоні у сомалійських піратів, прямує додому. Моряків чекають сьогодні ввечері у аеропорту Одеси. Звільнених українців доставлять на батьківщину на літаку транзитом через Париж та Стамбул. Нова команда напередодні прибула до Джибуті, де вийде у море за передбаченим маршрутом судна. До складу екіпажу "Марафону", нагадаємо, входило 8 громадян України, один з них загинув. Тіло загиблого українця транспортують через декілька днів після розтину та з'ясування точної причини смерті. Справа залишається на особливому контролі у Посольствах України в Кенії і Нідерландах та в українському МЗС до її остаточного вирішення.