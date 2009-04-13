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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Довгоочікуване затишшя?

Фінансові ринки 20:59, 13 квітня 2009 258

Демонстрантів здолали та чи надовго?

Прем’єр-міністр Таїланду Aпхісіт Ветчачіва заявив, що військам країни вдалося взяти під контроль ситуацію в столиці країни та припинити масові безлади опозиціонерів. Щоправда влада країни побоюється, що демонстранти можуть повернутися та знову розпочати протистояння з армійськими частинами.За повідомленням місцевих інформагенцій ситуація в столиці Таїланду продовжує залишатися напруженою. У понеділок таїландська армія вела майже війну з протестувальниками на вулицях Бангкока. Кілька тисяч військових намагалися припинити декілька денний протест. Проти демонстрантів застосовували не тільки водомети і сльозогінний газ, але й справжні та холості набої. У зв’язку з цим міністерство закордонних справ України закликало наших громадян бути максимально обережними під час поїздок до Таїланду та при можливості утриматися від подорожі. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС України Василь Кирилич.Тим часом медики повідомляють, що в результаті протистояння опозиціонерів та армійських підрозділів поранення отримали декілька десятків осіб. своєю чергою опозиційні лідери заявляють про загибель декількох демонстрантів від куль солдатів. Влада підтверджує загибель двох осіб, але каже, що солдати до цього не причетні.Нагадаємо, опозиціонери вимагають повернути до влади колишнього прем'єра Таксіна Чінавата, скинутого у 2006 році у результаті військового перевороту. Задля цього опозиціонери вивели на вулиці десятки тисяч осіб. Прихильники опозиції штурмували будівлю МВС, підпалили міністерство освіти та навіть зірвали самміт АСЕАН у місті Паттайя.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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