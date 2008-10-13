Дозвіл на в'їзд

Шлях в Євросоюз для Лукашенка відкритий!

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення, яке дозволяє в'їзд до Європи одіозному білоруському чільнику та іншим представникам білоруського керівництва. Як заявив представник Франції, яка зараз головує у ЄС, таким чином європейські країни планують заохотити розвиток демократії у Білорусі. Щоправда заборона на в'їзд до ЄС буде діяти стосовно окремих білоруських чиновників, які особливо сильно перешкоджали розвитку білоруської демократії. зокрема категорично заборонено в'їзд до об’єднаної Європи для голови білоруського центрвиборчкому Лідії Єрмошиной та низки білоруських депутатів.Нагадаємо, у 2006 році чиновники ЄС заборонили в'їзд на територію Євросоюзу президенту білорусі Алєксандру Лукашенку та декільком десяткам білоруських держслужбовців вищої ланки і заморозили всі закордонні фінансові активи провідних білоруських партійних діячів. Щоправда 9 жовтня цього року Європарламент прийняв резолюцію стосовно ситуації в Білорусі, в якій було запропоновано призупинити обмеження на в’їзд до ЄС для деяким білоруським держслужбовців.