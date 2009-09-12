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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Драматична комедія

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      Німецький режисер привіз стрічку про грецьку таверну до Італії.

      Фатіх Акін презентував на 66 за рахунком Венеційському кінофестивалі драматичну комедію під назвою "Душевна кухня". Стрічка Акін демонструвалася в основній - конкурсній програмі цьогорічної Венеції.Фільм розповідає про власника таверни Сіноса, дівчина якого вирішує переїхати до Шанхаю. Бізнес у молодика йде не погано, турецьку кухню смакують і від клієнтів немає відбою. Однак, Сінос сумує за своєю дівчиною, отож збирається покинути Німеччину та поїхати до своєї єдиної.Бізнес молодий Сінос лишає на брата. І ось тут молодика чекають одні катастрофи - дівчина у Шанхаї знайшла іншого, а брат розвалює його бізнес, абсолютно не вміючи керувати рестораном. Сінос повертається додому і намагається налагодити своє життя.
      blog_ava
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      Новини за 12 вересня 2009
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