Драматична комедія

Німецький режисер привіз стрічку про грецьку таверну до Італії.

Фатіх Акін презентував на 66 за рахунком Венеційському кінофестивалі драматичну комедію під назвою "Душевна кухня". Стрічка Акін демонструвалася в основній - конкурсній програмі цьогорічної Венеції.Фільм розповідає про власника таверни Сіноса, дівчина якого вирішує переїхати до Шанхаю. Бізнес у молодика йде не погано, турецьку кухню смакують і від клієнтів немає відбою. Однак, Сінос сумує за своєю дівчиною, отож збирається покинути Німеччину та поїхати до своєї єдиної.Бізнес молодий Сінос лишає на брата. І ось тут молодика чекають одні катастрофи - дівчина у Шанхаї знайшла іншого, а брат розвалює його бізнес, абсолютно не вміючи керувати рестораном. Сінос повертається додому і намагається налагодити своє життя.