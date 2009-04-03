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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дрес-код для ДАІ

08:57, 3 квітня 2009 348

Інспектори з "Візиром" повинні бути у формі і на службовому авто.

Держінспектори, які займаються фото- та відео фіксацією порушень правил , повинні бути у формі і на службових автомобілях. Принаймні таке розпорядження пообіцяв підписати уже сьогодні Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.Юрій Луценко (Міністр внутрішніх справ): “Раніше допускалося, щоб вони були на приватних автомобілях, Буквально з наступного понеділка вони всі мають бути в формі і в службових автомобілях. З синіми номерами, обов’язково”.Суперечливий "Візир", якому закидають приписування швидкості одних автомобілів іншим, Міністр таки захищає. І шкодує, що ДАІ має цих приладів лише 360, а не тисячу, як планували . А наразі , стверджує Міністр , він як мінімум 4 рази на тиждень платить штрафи.Юрій Луценко (Міністр внутрішніх справ): “А дружина, видно вчилася, ну батько, все таки директор автобази, і тому вона така, видно в нього пішла. Професійною закалкою. На жаль, кажу, видно таке враження, що вона вирішила нашими штрафними санкціями врятувати Україну від дефолту. Тому, на жаль, в мене правопорушник прямо вдома. Я з ним працюю. Але враховуючи, що я сам не водій. Поки що не вдається”.У такій ситуації цілком зрозуміла радість за сина, який , за словами Юрія Луценка, жодного штрафу не заробив.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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