Треба шукати інший шлях, а не просто нарощувати броню на важкій техніці, – генерал Лебеденко

Масштабний захід Drone Autonomy 2026 відбувся минулого тижня у Львові. Понад півтисячі учасників разом з іноземними партнерами зібралися, аби спільно обговорити подальші кроки для розвитку власних інноваційних систем та продуктів.

З виступом у форматі keynote-speech участь у заході взяв заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко. Про це повідомили у Генштабі.

Які основні пріоритети розвитку української оборонки?

Серед поточних пріоритетів бригадний генерал визначив створення великої інтегрованої системи на полі бою, імплементацію технологій ШІ в системи управління зброєю, розвиток протиповітряної оборони, комплексів активного захисту, підвищення елементів автономності і технологічності озброєння, а також розвиток засобів РЕБ та безпілотних систем.

Сьогодні напрямок активного захисту ОВТ від ворожих ударних дронів є критично важливим. Ми шукаємо ефективні рішення. Маємо рухатися шляхом інтелектуальних систем захисту, а не просто нарощувати броню на важкій техніці,

– зазначив бригадний генерал Андрій Лебеденко.

У заході взяли участь українські військові, представники країн членів Північноатлантичного альянсу, вітчизняні та іноземні виробники безпілотних комплексів, засобів зв'язку, роботизованих систем, а також оборонні стартапи.

На завершення заступник Головнокомандувача ЗСУ подякував організаторам, а також усім, хто працює над створенням, розвитком і застосуванням безпілотних систем – як у тилу, так і на фронті.

Він підкреслив, що лише спільними зусиллями та у тісній взаємодії виробників та армії Україна здатна збудувати ефективну оборонно-промислову індустрію та зупинити агресора.

Масштабний захід Drone Autonomy 2026 / Фото Генштаб