Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Міністра оборони Німеччини під час його візиту до виробника гелікоптерів Airbus у Донауверті, яке цитує Stern.

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Що сказав Пісторіус про дрони "міні-Taurus" для України

Німецький міністр підкреслив виняткові можливості нових безпілотників, стверджуючи, що вони мають здатність "певною мірою долати систему радіоелектронної боротьби противника і літати навколо неї".

Вони (дрони – 24 Канал) здатні діяти на відстані 30 або 40 кілометрів у глибині території, а потім атакувати командні пункти, логістичні вузли та інші цілі,

– додав Пісторіус.

Він також наголосив, що постачання цих дронів є важливим додатковим активом для Збройних Сил України.

До слова, раніше про можливість постачання Німеччиною дронів, відомих як "міні-Taurus" писала газета Bild. Там зазначали, що, очікується, що постачання цього озброєння розпочнеться в грудні, причому щомісяця планується надавати партії по кілька сотень літальних апаратів.