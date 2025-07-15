Саме тому потрібно дивитись на конкретні розробки. Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що дечому переважають росіяни, але й Україна не відстає у впроваджені нових дронів.

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Хто має перевагу в дронах на полі бою?

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" пояснив, що говорити про те, що противник йде на крок вперед у питанні дронів на фронті буде неправильним. Тут варто ділити безпілотники на категорії та розглядати саме номенклатури.

Почну з позитивного – важкі тактичні бомбери "Баба Яга". Україна є лідером у світі. Відповідно, противник хоче зробити подібні зв'язки та використовувати їх за тактикою Сил оборони. Однак зараз вони перебувають в тестовому режимі. Тут противника ми переважаємо в рази,

– наголосив він.

Україна також випереджає ворога в застосуванні FPV-дронів з автоматичним донаведенням.

Цікаво! В нашій країні почали виготовляти спеціальні набої для боротьби з FPV-дронами, якими можна стріляти зі стандартних гвинтівок. Це стандартний патрон калібру 5,56 міліметра, розроблений для гвинтівок НАТО.

Якщо раніше окупанти "контролювали" повітря за допомогою безпілотників ZALA, "Орлан", SuperCum та "Ланцет", то зараз і наша країна має DARTS, "Булаву" та RAM X.

Водночас щодо дронів на оптоволокні – тут перевагу мають росіяни. Адже вони мають доступ до китайського ринку та технологій. Для протидії Україна контрактує зразки українських виробників. Така ж ситуація і з Mavic.

Чи можемо ми в цьому питанні в короткій перспективі вийти в паритет з противником? Ні. Чи можемо ми це зробити на деяких відтинках до кінця року? Так,

– сказав Федоренко.

Він додав, що важливу роль відіграють донати від українців. Завдяки цьому українські захисники можуть забезпечити паритет у дронах, а часом навіть й перевагу над ворогом.

До речі, Михайло Федоро повідомив, що Україна зосереджує зусилля на тому, аби зробити керування дронами максимально віддаленим завдяки штучному інтелекту. За словами міністра, повна автономність дронів – це перспектива, що вимагатиме серйозних інвестицій і років розробки.