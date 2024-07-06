Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що співвідношення FPV-дронів в день на пріоритетних напрямках становить 1:2. Ще пів року тому було 1:5.

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Розрив у БпЛА скоротився

Окупанти мають суттєву перевагу в нічних FPV-дронах. Порівняно з Україною їхнє співвідношення 1:3 або 1:4. Саме тому українські військові часто проводять збори на закупівлю тепловізійних камер, щоб наростити спроможності вражати противника у нічний час.

Загарбники розуміють, що у ЗСУ менше засобів, щоб працювати вночі, тому свої основні переміщення здійснюють саме в цей час. Проте Збройні Сили знають, як переміщається ворог, де буває, тому чим більше дронів, тим більше можливостей завдати удару.

За останній період завдяки державним замовленням, підтримці українських громадян вдалося скоротити розрив і на поточний момент більшість FPV груп Сил оборони застосовують ці засоби ефективніше, ніж ворог,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Втім противника не треба недооцінювати, бо вплив його дронів, особливо дронів зі скидами, дуже інтенсивний та завдає нам суттєвої шкоди.