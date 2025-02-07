Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади “Рубіж” НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що зараз росіяни також продовжують розвиватися. Вони створили новий рід військ, в який інвестують чимало коштів.

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Що придумав ворог

Новий рід військ стосується безпілотних систем. До 2030 року окупанти хочуть залучити до нього 210 тисяч військовослужбовців. Владімір Путін готовий постійно воювати й вкладати мільйони доларів у свій військово-промисловий комплекс.

Безпілотні авіаційні комплекси як України, так і Росії розвиваються. Варто наголосити, що українська армія - перша у світі створила окремий ряд військ – Сили безпілотних систем. Він стрімко розвивається і точно увійде в історію.

Росія теж його розвиває, вдосконалює велику кількість коптерів власного виробництва, намагається йти в ногу з часом. На жаль, у деяких випадках їм це вдається навіть краще, ніж нам хотілося б,

– підкреслив Андрій Отченаш.

Кому належить ініціатива

За словами військового, все дуже ситуативно. З погляду фінансування, ініціативою володіють росіяни. Вони вкладають більше коштів у цю сферу, відповідно мають більшу кількість дронів різних видів.

Але за якістю використання перевага в України. Ми бачимо, що українські дрони можуть летіти на відстань до 2000 кілометрів і знищувати об'єкти на теренах Росії. Це вже не є для нас чимось дивним,

– зауважив командир екіпажу БпЛА.

Ба більше, Україна перша в світі країна, яка атакує територію ядерної держави. Але росіяни не мають нічого нового, щоб нам протиставити. Тому в цьому напрямку українці точно на кроку попереду, бо встановлюють тенденції, показують силу не тільки у військовому плані, але й геополітичному.

З погляду різновидів коптерів, звісно, Росія попереду. Потрібно розуміти, що поруч з нею Китай, який надає їм величезну кількість компонентів. Також є Іран, який допомагає створювати "Шахеди". На жаль, в цьому напрямку окупанти розвиваються.