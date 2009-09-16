10:08
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Другий термін

      Фінансові ринки 240

      Жозе Мануель Баррозу залишається головою Європейської комісії ще на 5 років.

      На підтримку його кандидатури висловилася більшість депутатів Європейського парламенту - передусім, представники правоцентристських фракцій.Раніше за переобрання на ще один термін Баррозу висловилися керівники всіх 27 країн Євросоюзу. Португальський політик займає пост голови Єврокомісії - найвищого виконавчого органу ЄС, із 2004 року.
      blog_ava
      Середні зарплати українців: хто заробляє найбільше
      сьогодні
      4924
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сьогодні , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 397
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сьогодні , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1231
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      3 червня , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1830
      Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      сьогодні , 01:50 Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      2544
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 00:50 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 8991
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук