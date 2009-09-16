Другий термін

Жозе Мануель Баррозу залишається головою Європейської комісії ще на 5 років.

На підтримку його кандидатури висловилася більшість депутатів Європейського парламенту - передусім, представники правоцентристських фракцій.Раніше за переобрання на ще один термін Баррозу висловилися керівники всіх 27 країн Євросоюзу. Португальський політик займає пост голови Єврокомісії - найвищого виконавчого органу ЄС, із 2004 року.