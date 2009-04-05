Другий термін Гашпаровіча.

Словаки переобрали свого президента на чергову п’ятилітню каденцію. Соціал-деморкат Іван Гашпаровіч у другому турі президентських виборів набрав 55,5% голосів виборців. За кандидата від правоцентристської опозиції, екс-міністра праці Івету Радічову свої голоси віддали 44,5% словаків, які прийшли на дільниці.Таким чином, чинний глава держави випередив свою опонентку біль ніш ніж на 10%. Явка виборців була низькою і склала 51,7%. Президентські перегони стали випробуванням на довіру словаків для правлячої коаліції та уряду Роберта Фіцо. Адже вже наступного року у Словаччині відбудуться парламентські вибори.