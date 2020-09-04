Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повернення країни до жорсткого карантину наразі неможливе. Другий локдаун матиме руйнівні наслідки для української економіки.

Після жорстких обмежень Україна поступово перейшла до адаптивного карантину. Про це Шмигаль повідомив 4 вересня на форумі "МСП. Перезавантаження", пише УНІАН.

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Ми розуміємо, як уряд, так і керівництво держави, що другого локдауну в Україні бути не може. Це розуміє більшість країн. Тобто, закриття країни на карантин, як це було навесні, неможливе, тому ми перейшли до адаптивного карантину

– розповів Шмигаль.

Повторний локдаун вдарить по економіці

Окрім того, в інтерв'ю одному із українських телеканалів Шмигаль розповів, що повторний жорсткий карантин для української економіки матиме вкрай негативні наслідки.

Економіка також не тих потужностей, щоб на місяць чи на три тижні закривати країну на повний локдаун. Ми маємо більше медичних потужностей і хвороба стала м'якше, але ще є інший ризик восени – це накладення з грипом, тому ми закликаємо всіх вакцинуватися,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив: незважаючи на те, що до карантинних обмежень, які уряд вводив навесні 2020 року, країна більше не повернеться, ці заходити допомогли врятувати багато життів. Однак жорсткий карантин негативно вплинув на економіку, адже тисячі українців втратили роботу. Прем'єр-міністр пообіцяв, що "ми дамо раду і роботу людям знайдемо".

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Від початку пандемії у країні зафіксована 131 тисяча заражених COVID-19. 60 613 людей одужали, 2 761 – померли.

Наприкінці серпня уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 листопада.

З 1 серпня Україну поділили на зони: червону; жовту; помаранчеву; зелену.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу