Кандидат у мери Києва Сергій Притула розповів, що його дружина Катерина почала спілкуватись українською після того, як вони почали жити разом. Це сталось попри те, що жінка все життя була російськомовною. Притула пояснив, чому дружина прийняла таке рішення.

В інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що його дружина родом з Донецька.

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"До знайомства зі мною вона дійсно не спілкувалась українською. У школі, в сім'ї та з друзями вона говорила російською мовою", – зауважив Притула.

Шоумен розповів, що все змінилось, коли вони почали жити разом. "Катя долучалася до якихось спільних проєктів. Вона сама зрозуміла, що чоловік роками несе прапор боротьби за українську мову в медіа та в її правильне проникнення у російськомовні сфери чи регіони. Мабуть, не пасує дружині такого хлопця спілкуватися з моєю родиною, зі мною чи з нашими дітьми російською", – сказав Притула.

Він уточнив, що його дружина спілкується зі своїми друзями, як і раніше. Однак, коли мова йде про виховання дітей та спілкування у публічних місцях чи ведення бізнес-перемовин, то Катерина Сопельник говорить українською.

Довідка. 30 серпня 2020 року пара святкувала 5 річницю шлюбу. Сергій Притула з нагоди дерев'яного весілля чуттєво привітав кохану дружину. Не обійшлось і без гумору – так шоумен та політик підсумував спільні досягнення за роки сімейного життя.