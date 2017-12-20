Дружина нардепа від БПП пригрозила Димінському судом за наклеп про захоплення ZIKу

Дружина народного депутата від Блоку Петра Порошенка Гліба Загорія Катерина заявила, що інформація, поширена телеканалом ZIK про начебто спробу його рейдерського захоплення з боку подружжя є вигадкою та наклепом.

Про це Катерина Загорій написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Наша зустріч відбулась за пропозицією Петра Димінського у місті Афіни (Греція) після ознайомлення з документами, які особисто приніс в наш офіс представник телеканалу ZIK", – зазначила вона.

Дружина нардепа стверджує що вони з чоловіком не вчиняли ніяких протиправних дій.

"Жодних протиправних дій ані я, ані мій чоловік не вчиняли. Ніяких вимог, а тим більше від Адміністрації Президента України Петру Димінському ми не висували", – заявила вона.

Жінка закликала власника ZIKу спростувати заяву щодо рейдерського захоплення телеканалу.

Оскільки йому це достовірно відомо, я звертаюся особисто до Петра Димінського із закликом самому спростувати цей наклеп. В іншому разі мною буде вжито заходів щодо захисту нашої честі та гідності,

– наголосила дружина депутата.

Також, вона припустила, що бізнесмен свідомо маніпулює ситуацією через небажання відповідати за участь у смертельній ДТП.

Нагадаємо, 15 грудня керівництво телеканалу ZIK, власником якого є опальний олігарх Петро Димінський, повідомило про спробу рейдерства з боку Адміністрації Президента України. А саме, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій з дружиною Катериною звернулися до бізнесмена, та просили "віддати телеканал в управління на 3 роки".



Згодом, Катерина Загорій підтвердила, що разом із чоловіком Глібом цікавилася телеканалом ZIK, який належить опальному олігарху Петрові Димінському, щоправда робили вони це у власних інтересах і Адміністрація Президента до цього не має жодного стосунку.