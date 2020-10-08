Під Миколаєвом зіткнулися відразу 5 вантажівок та 2 іномарки: фото, подробиці
Масштабна ДТП трапилась на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу Миколаєва. Там водночас зіткнулися 5 вантажівок та 2 легкові автівки. В результаті інциденту постраждала 1 людина.
Про карколомну аварію повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні. Там зазначають, що рятувальників на місце ДТП викликали близько 15:30 8 жовтня.
Дивіться також У Харкові водій на смерть збив жінку й втік: його спіймала поліція
Що відомо про масштабну ДТП на Миколаївщині:
- Вантажівки та легкові автомобілі зіткнулися біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі Миколаївської області.
- Зіткнулися такі вантажівки: два RENAULT Premium, два MAN, один DAF, а також 2 легкових автомобілі (KIA Carens та FORD Mondeo).
- Наразі причини аварії з’ясовуються, втім, як видно із відео, записаного очевидцями, в якийсь момент виникла ланцюгова реакція і машини таранили одна одну.
Аварія під Миколаєвом
- Рятувальникам довелось вирізати водія вантажівки RENAULT Premium із кабіни. Внаслідок ДТП він виявився заблокований понівеченими елементами транспортного засобу.
- За допомогою спецобладнання чоловіка вивільнили та передали медикам. Каретою "швидкої" його доправили до лікарні.
Рятувальники на місці ДТП / Фото ДСНС
Загалом на трасі зіткнулися 7 автомобілів / ДСНС
Масштабна аварія під Миколаєвом: відео
Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати всі обставини масштабної ДТП за участю 7 автівок.
Де трапилась аварія: карта