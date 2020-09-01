У центрі Києва на Бесарабці нетверезий водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де відпочивали люди. У результаті ДТП одну особу терміново госпіталізували.

Інцидент трапився у ніч на 1 вересня. Відео з місця події опублікував "Київ оперативний". Читайте також Курсантки розповіли про страшну аварію, після якої їм ампутували ноги Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Очевидці ДТП запевняють, що водій був сильно п'яним. ДТП на Бесарабці 1 вересня, дивіться відео: Реакція українців Відео інциденту обурило українців, у мережі вони написали багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші: "У таких одразу забирати права і машину";

"Як страшно жити, люди сиділи у кафе, відпочивали, і тут влітає. От так можна вийти з хати і загинути";

"Свій своїх завжди знайде. Все нормально: одні не вірять у карантинні заборони, інший не вірить, що там не існує дороги". Останні ДТП в Києві: що відомо 25 серпня П'яний військовий на власному авто збив трьох курсанток на території військового коледжу.

10 серпня біля Києва водій наїхав на ногу патрульному, бо той заборонив йому в'їзд у місто через порушення правил.

6 серпня на вулиці Льва Толстого трапилася потрійна ДТП за участю скутера та двох автомобілів.