У ніч проти 11 вересня поблизу Борисполя трапилася аварія, внаслідок якої загинули 6 людей. Також 20 людей отримали травми в результатів аварії. З них 12 постраждалих терміново госпіталізували до Бориспільської багатопрофільної лікарні.

Усі пацієнти перебували у важкому й вкрай важкому стані, повідомляє Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.

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Для надання допомоги потерпілим організували додаткові зміни персоналу. Хірурги, травматологи, анестезіологи й медичні сестри працювали злагоджено й професійно,

– запевнили в лікарні.

Там також розповіли, що постраждалим надали всю необхідну допомогу, за потреби їм проводили комп'ютерну томографію внутрішніх органів, рентген й ультразвукову діагностику.

Що відомо про стан постраждалих:

12 людей перебувають у важкому стані,

8 людей прооперували,

7 постраждалих у реанімаційному відділенні,

3 людей у дуже важкому стані,

1 постраждалий помер вже в лікарні – це шоста жертва аварії.

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Кореспондентка ТСН розповіла, що найбільше постраждали люди, що їхали в маршрутці. Їхні речі розкидало по дорозі, а на валізах є наліпки з аеропорту. Це свідчить, що постраждалі саме поверталися з відпочинку.

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