Кривава ДТП під Києвом: що відомо про постраждалих – фото 18+
У ніч проти 11 вересня поблизу Борисполя трапилася аварія, внаслідок якої загинули 6 людей. Також 20 людей отримали травми в результатів аварії. З них 12 постраждалих терміново госпіталізували до Бориспільської багатопрофільної лікарні.
Усі пацієнти перебували у важкому й вкрай важкому стані, повідомляє Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.
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Для надання допомоги потерпілим організували додаткові зміни персоналу. Хірурги, травматологи, анестезіологи й медичні сестри працювали злагоджено й професійно,
– запевнили в лікарні.
Там також розповіли, що постраждалим надали всю необхідну допомогу, за потреби їм проводили комп'ютерну томографію внутрішніх органів, рентген й ультразвукову діагностику.
Що відомо про стан постраждалих:
- 12 людей перебувають у важкому стані,
- 8 людей прооперували,
- 7 постраждалих у реанімаційному відділенні,
- 3 людей у дуже важкому стані,
- 1 постраждалий помер вже в лікарні – це шоста жертва аварії.
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Кореспондентка ТСН розповіла, що найбільше постраждали люди, що їхали в маршрутці. Їхні речі розкидало по дорозі, а на валізах є наліпки з аеропорту. Це свідчить, що постраждалі саме поверталися з відпочинку.
Коротко про ДТП під Києвом:
- Вона трапилася неподалік від Борисполя близько 4 години ночі 11 вересня. Загалом зіштовхнулися 4 автівки – дві вантажівки, автобус і легковик.
- На місці самої аварії загинули 5 людей. Ще один постраждалий загинув у лікарні. Крім того, внаслідок автопригоди постраждали 20 людей.